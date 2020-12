**Governo: Conte, 'nessuna forza di maggioranza mi ha chiesto rimpasto'** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Se le forze politiche mi chiedono il rinnovamento della squadra si valuta. Io fatto un incontro e tutti hanno detto che non c'è questa necessita, se ci sarà la valuteremo insieme". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Se le forze politiche mi chiedono il rinnovamento della squadra si valuta. Io fatto un incontro e tutti hanno detto che non c'è questa necessita, se ci sarà la valuteremo insieme". Lo ha detto Giuseppea Porta a Porta.

