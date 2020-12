**Governo: Conte, ‘crisi non nelle mie mani, io lavoro per interesse Paese’** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Non dico che aria di crisi non c’è stata, ma non è nelle mie mani. Si va avanti solo se c’è una fiducia non astratta di ciascuna forza che sostiene la maggioranza. Io l’ho dimostrato, lavoro per l’interesse del Paese. Qualsiasi altra proposta non nel’interesse del Paese non mi riguarda”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Non dico che aria di crisi non c’è stata, ma non èmie. Si va avanti solo se c’è una fiducia non astratta di ciascuna forza che sostiene la maggioranza. Io l’ho dimostrato,per l’del Paese. Qualsiasi altra proposta non nel’del Paese non mi riguarda”. Lo ha detto Giuseppea Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

borghi_claudio : Dilettanti. Incompetenti. Un INCOMPETENTE al MEF. Esclusivo TPI: “Gualtieri, ma lei lo ha mai letto il Recovery Pl… - Linkiesta : La verifica in due tempi finisce con un passo indietro di #Conte. Dopo che il gioco è stato scoperto e demolito da… - Linkiesta : Per un attimo è sembrato che i dem si fossero resi conto dei disastri compiuti dal governo Conte, finalmente consap… - tigrelt : RT @Libero_official: Il #M5s abbandona i lavori in commissione sulla #Tav, altra spaccatura al #governo. Le opposizioni: '#Conte si dimetta… - tigrelt : RT @DiDimiero: La ministra Azzolina già pensava alla riapertura delle scuole per il 7 gennaio. Oggi gelata dal premier Conte: solo metà del… -