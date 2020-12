Gonorrea | come si riconosce | incubazione e cure

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Conoscere per prevenire: ecco un’arma tanto potente quanto efficace per evitare non solo lo sviluppo di diverse patologie, ma anche di numerose infezioniquelle sessualmente trasmesse. Tra queste rientrano: la; l’HIV; la sifilide; l’infezione da Herpes genitale; l’infezione da Chlamydia; l’infezione da Papillomavirus. A causarle sono virus, batteri, funghi parassiti che possono essere trasmessi a livello sessuale quando si entra in contatto con liquidi organici infettiad esempio sangue, saliva, sperma e secrezioni vaginali. Oltre ad interessare una buona fetta della popolazione mondiale, le infezioni sessualmente trasmissibili,la, spesso non danno segnali allarmanti o possono essere asintomatiche. Alcuni campanelli d’allarme possono però essere bruciore, prurito o ...