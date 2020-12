Golden Globe 2021, Minari inserito tra i film stranieri, ma è polemica: "Scelta razzista" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È presto per sapere quali saranno i film nominati ai Golden Globe 2021, ma c'è un titolo che fa polemica per la categoria in cui è stato inserito: Minari. Il 2020 è stato un anno difficile per il cinema, ma nonostante ciò, gli award show non si fermano, ed è già tempo di pensare ai Golden Globe 2021. Ma se manca ancora qualche settimana per sapere quali saranno i film che competeranno per l'ambito premio, c'è Minari, un film che sta già facendo discutere per via della categoria in cui è stato inserito dalla Hollywood Foreign Press Association. Stiamo parlando di Minari, la pellicola diretta da Lee Isaac Chung con Steven Yeun, Yeri Han, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È presto per sapere quali saranno inominati ai, ma c'è un titolo che faper la categoria in cui è stato. Il 2020 è stato un anno difficile per il cinema, ma nonostante ciò, gli award show non si fermano, ed è già tempo di pensare ai. Ma se manca ancora qualche settimana per sapere quali saranno iche competeranno per l'ambito premio, c'è, unche sta già facendo discutere per via della categoria in cui è statodalla Hollywood Foreign Press Association. Stiamo parlando di, la pellicola diretta da Lee Isaac Chung con Steven Yeun, Yeri Han, ...

