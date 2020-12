Gli Stati Uniti stanziano 286 miliardi di “helicopter money” per aiutare i cittadini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo ha fatto per primo il Giappone, ora è la volta degli Stati Uniti. Come fare per uscire dalla crisi innescata dal Covid e ridare ossigeno ai cittadini e all’economia? helicopter money. Questa è la sola risposta logica e sensata. La risposta che in Italia Gianluigi Paragone e il suo movimento ItalExit portano avanti dall’inizio della pandemia. Ma l’Italia, purtroppo, è prigioniera dell’Europa e non ha più una sua sovranità monetaria. È quindi importante guardare a cosa stanno facendo gli Usa per capire quanto sia importante riconquistare la propria sovranità monetaria e bancaria. Gli Stati Uniti, dunque, approvano uno stanziamento record da 2.300 miliardi di dollari per finanziare l’attività federale nell’anno fiscale 2021 (fino al 30 settembre) e ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo ha fatto per primo il Giappone, ora è la volta degli. Come fare per uscire dalla crisi innescata dal Covid e ridare ossigeno aie all’economia?. Questa è la sola risposta logica e sensata. La risposta che in Italia Gianluigi Paragone e il suo movimento ItalExit portano avanti dall’inizio della pandemia. Ma l’Italia, purtroppo, è prigioniera dell’Europa e non ha più una sua sovranità monetaria. È quindi importante guardare a cosa stanno facendo gli Usa per capire quanto sia importante riconquistare la propria sovranità monetaria e bancaria. Gli, dunque, approvano uno stanziamento record da 2.300di dollari per finanziare l’attività federale nell’anno fiscale 2021 (fino al 30 settembre) e ...

