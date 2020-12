Gli auguri di Mastella ai beneventani: “Grazie per la vostra dedizione” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco Clemente Mastella ai cittadini del Comune di Benevento: ”Grazie, ecco quanto mi sento di dire a tutti voi. Grazie per il senso di responsabilità, Grazie per la vostra dedizione, Grazie per un lavoro che il terremoto virale ha reso più difficile e tormentato. Il mondo, anche il nostro mondo quotidiano, non sarà più’ lo stesso. Cambieranno le relazioni umane, cambierà la certezza sul dopo, mitigando la speranza. Il dominio che si immaginava potessimo avere sulla natura si è infranto su un minuscolo virus, dimostrando la nostra fragilità. A noi tocca, qua, ora, vivere quel che ci è dato di vivere; i sogni sembrano frantumati. Solo L’annuncio della natività sembra metterci al riparo da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco Clementeai cittadini del Comune di Benevento: ”, ecco quanto mi sento di dire a tutti voi.per il senso di responsabilità,per laper un lavoro che il terremoto virale ha reso più difficile e tormentato. Il mondo, anche il nostro mondo quotidiano, non sarà più’ lo stesso. Cambieranno le relazioni umane, cambierà la certezza sul dopo, mitigando la speranza. Il dominio che si immaginava potessimo avere sulla natura si è infranto su un minuscolo virus, dimostrando la nostra fragilità. A noi tocca, qua, ora, vivere quel che ci è dato di vivere; i sogni sembrano frantumati. Solo L’annuncio della natività sembra metterci al riparo da ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Video: Gli auguri di Sara Simeoni L'Arena Ospedale dei Bambini, gli auguri del Soccorso Alpino Siciliano arrivano dall'alto

PALERMO, 23 dicembre – Non solo salvataggio di escursionisti infortunati e ricerca di dispersi negli ambienti impervi più disparati. Questa volta i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ...

Natale a Careggi, gli auguri in un video

Natale a Careggi, in un video realizzato dagli operatori gli auguri dal personale impegnato nel Covid Center e nell’area Covid della Medicina Interna, con l’esortazione finale a vaccinarsi! Al via ...

