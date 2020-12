Giulia De Lellis e Andrea Damante pubblicano la stessa foto | il dettaglio fa sperare i fan

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Basta poco per far finireDedi nuovo al centro del gossip. I due dopo il viaggio ‘sospetto’ a Dubai, nel quale però ciascuno era con il rispettivo compagno, sono tornati a far parlare di sé per alcunepubblicate sui loro social. Un, infatti, avrebbe fatto mormorare il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.