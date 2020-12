Giudice Rosario Livatino sarà santo “Ispirò Wojtyla nel discorso contro le mafie”

petergomezblog : Rosario #Livatino sarà beato: il ‘giudice ragazzino’ sarà il primo magistrato nella storia della Chiesa ad avere qu… - vaticannews_it : #22dicembre Sarà beato il giudice Rosario #Livatino. Riconosciuto il martirio del magistrato siciliano ucciso dalla… - Radio1Rai : ?? Papa Francesco ha firmato il decreto con cui il giudice Rosario #Livatino assassinato a 37 anni ad Agrigento il 2… - PaoloX68 : RT @BlobRai3: 'LA RELIGIONE DEL NOSTRO TEMPO' Sarà beato il giudice Rosario Livatino, assassinato ad Agrigento il 21 settembre 1990, a 37 a… - FacuFreyre : RT @paoloborrometi: Oggi una grande gioia: sarà beato il “giudice ragazzino”. Papa Francesco ha autorizzato il decreto sul martirio 'in od… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Rosario

Da sottosegretaria alla presidenza del consiglio ho avuto l'onore di presenziare alla cerimonia ad Agrigento per la intitolazione della 'stanza della memoria' in ricordo del giudice Rosario Livatino a ...“Oggi sono particolarmente commosso, sto pensando in questo momento a mio zio e mia zia, i genitori di Rosario che hanno atteso questo momento per tanti, tantissimi anni. Penso che in questo momento s ...