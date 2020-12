Giornata Internazionale Solidarietà Umana, Roma Club Giovani Romanisti dona beni essenziali alla CoopAeL (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Roma Club Giovani Romanisti (affiliato all’UTR), un gruppo di ragazze e ragazzi uniti dalla passione per la loro squadra del cuore, l’As Roma, ha deciso anche quest’anno di organizzare un evento solidale per le festività natalizie. In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà Umana 2020 i soci del Club hanno consegnato dei prodotti per l’igiene personale presso l’Ipab di piazzale Tosti. I destinatari del gesto di beneficenza sono state le 16 persone presenti al Centro di Accoglienza situato a Tor Marancia, nel Municipio VIII. Presso la struttura dell’Ipab sono infatti ospitati donne e uomini senza dimora che ricevono assistenza, sostegno sociale e psicologico da parte della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilnisti (affiliato all’UTR), un gruppo di ragazze e ragazzi uniti dpassione per la loro squadra del cuore, l’As, ha deciso anche quest’anno di organizzare un evento solidale per le festività natalizie. In occasione delladella2020 i soci delhanno consegnato dei prodotti per l’igiene personale presso l’Ipab di piazzale Tosti. I destinatari del gesto di beneficenza sono state le 16 persone presenti al Centro di Accoglienza situato a Tor Marancia, nel Municipio VIII. Presso la struttura dell’Ipab sono infatti ospitati donne e uomini senza dimora che ricevono assistenza, sostegno sociale e psicologico da parte della ...

