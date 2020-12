Giorgia Meloni avverte il Governo | “Il vaccino non può essere imposto agli italiani”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)torna a parlare dell’operato deled esorta l’esecutivo a far arrivare in Italia le dosi dinecessarie per far sì che l’emergenza possadefinitivamente conclusa. Allo stesso tempo, però, la leader di Fratelli d’Italia sottolinea come la vaccinazione non possaobbligatoria: “Covid? Bisogna seguire le indicazioni della comunità scientifica, perché non si può avere la pretesa di sapere qualcosa che gli altri sanno meglio di te. Non credo che lo Stato possa imporlo perché questo non é previsto nel nostro ordinamento ma può fare delle campagne serie dicendo quali sono i rischi, i modi per farlo e le priorità. Intanto facciamolo arrivare”. SportFace.