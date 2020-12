Giocatori del Newcastle con vomito, piaghe ed ulcere alla bocca: “Coronavirus pericoloso, possiamo fornire una testimonianza” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mancano dal campo da oltre un mese. Jamaal Lascelles e allan Saint-Maximin, Giocatori del Newcastle, sono risultati positivi al Coronavirus ormai un mese fa e da allora sono costretti a casa, con sintomi quantomeno fastidiosi. L’ultima gara da loro giocata è stata quella contro il Chelsea, ormai un mese fa: dopo di che quindi cinque gare saltate (due vittorie, un pareggio e due sconfitte – tra cui quella ai quarti di coppa di Lega) e il Coronavirus che sembra non voler passare. In precedenza, altri sette tra Giocatori e membri dello staff sono risultati positivi. Come raccontato dall’allenatore dei Magpies Steve Bruce: “Fanno una passeggiata di mezz’ora e vogliono tornare a letto subito: è brutale”. Per loro, come riportato da diverse testate online, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mancano dal campo da oltre un mese. Jamaal Lascelles en Saint-Maximin,del, sono risultati positivi alormai un mese fa e da allora sono costretti a casa, con sintomi quantomeno fastidiosi. L’ultima gara da loro giocata è stata quella contro il Chelsea, ormai un mese fa: dopo di che quindi cinque gare saltate (due vittorie, un pareggio e due sconfitte – tra cui quella ai quarti di coppa di Lega) e ilche sembra non voler passare. In precedenza, altri sette trae membri dello staff sono risultati positivi. Come raccontato dall’allenatore dei Magpies Steve Bruce: “Fanno una passeggiata di mezz’ora e vogliono tornare a letto subito: è brutale”. Per loro, come riportato da diverse testate online, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giocatori del Mercato NBA, i giocatori del Draft 2017: arrivano i rinnovi, ma non per tutti Sky Sport Juan Carlos Ferrero: “Djokovic e Nadal possono vincere altri Slam, ma ci sarà più equilibrio”

In una recente intervista con Tennis Majors, Juan Carlos Ferrero ha parlato soprattutto del suo corrente allievo, il diciassettenne Carlos Alcaraz Garfia (come riportato qui), ma ha spaziato anche su ...

Lewandowski: 'I miei idoli sono stati Del Piero, Henry e Baggio'

La punta del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stata recentemente premiata premiata dalla Fifa come giocatore dell'anno. Il classe 1988 ha battuto Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Sono stati ...

