Ginecologo sgozzato | spunta la pista dei soldi nascosti nei paradisi fiscali

Tiziana Paolocci Denunciò la scomparsa di un assegno per una società di Malta Una zona d'ombra estesa accompagnava il Ginecologo napoletano Stefano Ansaldi. I suoi pazienti lo descrivono come una persona impagabile, ma la sua morte che, non avrebbe nulla a che fare con la rapina, sembra tracciare un quadro diverso. Ci sono poche, pochissime certezza attorno al delitto, avvenuto tra le 18.01 e le 18.04 in via Scarlatti angolo via Mauro Macchi, a cento metri dalla stazione Centrale di Milano. La domanda fondamentale, che ancora non trova risposta, è con chi avesse appuntamento il medico, che aveva preso il treno da Napoli, dove abitava e lavorava, appena tre ore prima. Una decina di giorni fa la questura di Napoli, nell'ambito di un tracciamento aveva inserito Ansaldi tra i soggetti segnalati per sospetto contagio da Covid. Ma nemmeno la possibilità di ...

Milano - Non ci sono tracce di assassino intorno al cadavere di Stefano Ansaldi. Non ne vede il testimone che lo vede rantolare dopo essere stato sgozzato, e morire in pochi secondi per dissanguamento ...

