Gianluca Vacchi presenta la figlia sui social, ma è malata: sarà operata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca presentano per la prima volta la figlia Blu Jerusalema nata. Le prime immagini ufficiali della bambina sono state pubblicate in esclusiva sulla rivista spagnola Hola e sono state condivise da Vacchi, popolare webstar da 19 milioni di follower, sul suo profilo Instagram. La coppia ha colto anche l'occasione per rivelare che la bambina è nata con una malformazione del palato chiamata palatoschisi. Blu Jerusalema verrà operata Vacchi e la Fonseca sono diventati genitori di Blu Jerusalema a fine ottobre. Si tratta del primo figlio per la coppia (qui il significato del suo nome). L'influencer ha spiegato che, quando sarà necessario, la bambina verrà sottoposta a un intervento chirurgico per correggere la deformazione.

