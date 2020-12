Già ufficiale His Dark Materials 3, il rinnovo chiuderà l’adattamento della saga di Philip Pullman (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A poco più di una settimana dalla messa in onda del secondo finale di stagione su HBO, arriva il sì a His Dark Materials 3. La coproduzione HBO-BBC ottiene dunque il rinnovo decisivo per portare a compimento l’adattamento televisivo di Queste Oscure Materie, la saga letteraria di Philip Pullman. Come già le prime due stagioni con i rispettivi volumi, ci si aspetta che la terza segua piuttosto fedelmente gli eventi narrati ne Il Cannocchiale d’Ambra. His Dark Materials 2, al via su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW TV dal 21 dicembre, continua a seguire le avventure di Lyra Belacqua (Dafne Keen), il daimon Pan e la madre, la signora Coulter (Ruth Wilson). Il destino di Lyra è più che mai intrecciato a quello di Will ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A poco più di una settimana dalla messa in onda del secondo finale di stagione su HBO, arriva il sì a His3. La coproduzione HBO-BBC ottiene dunque ildecisivo per portare a compimentotelevisivo di Queste Oscure Materie, laletteraria di. Come già le prime due stagioni con i rispettivi volumi, ci si aspetta che la terza segua piuttosto fedelmente gli eventi narrati ne Il Cannocchiale d’Ambra. His2, al via su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW TV dal 21 dicembre, continua a seguire le avventure di Lyra Belacqua (Dafne Keen), il daimon Pan e la madre, la signora Coulter (Ruth Wilson). Il destino di Lyra è più che mai intrecciato a quello di Will ...

