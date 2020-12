"Già la prima dose del vaccino immunizza chi lo fa, ma dopo alcuni giorni" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - "Già dopo la prima somministrazione di vaccino" si avrà una prima immunità, "ma dovranno passare comunque alcuni giorni. In condizioni naturali gli anticorpi si riscontrano in titolo ragionevole dopo una decina di giorni dalla comparsa dei sintomi. Un vaccino di solito costringe il fisico a una risposta immunitaria più potente, valida e immediata rispetto ad un'infezione naturale, per cui dovremmo avere una risposta immunitaria rapidamente". Lo ha detto a 'Buongiorno', su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "I dati sul primo vaccino a disposizione - ha spiegato - ci dicono che le persone vaccinate sono state protette fin dall'inizio. Il numero di casi ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - "Giàlasomministrazione di" si avrà unaimmunità, "ma dovranno passare comunque. In condizioni naturali gli anticorpi si riscontrano in titolo ragionevoleuna decina didalla comparsa dei sintomi. Undi solito costringe il fisico a una risposta immunitaria più potente, valida e immediata rispetto ad un'infezione naturale, per cui dovremmo avere una risposta immunitaria rapidamente". Lo ha detto a 'Buongiorno', su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "I dati sul primoa disposizione - ha spiegato - ci dicono che le persone vaccinate sono state protette fin dall'inizio. Il numero di casi ...

