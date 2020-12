Già da piccola bellissima oggi una delle dame del trono over più amate | l’avete riconosciuta?

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ impossibile non riconoscere in questo bellissimo visino, unadi Uomini e Donne piùe seguite. Avete già capito di chi stiamo parlando? La mancanza della dama in Tv E’ sicuramente uno dei volti più noti del dating show di Maria De Filippi, Carlotta Savorelli, ma non solo: la vocalist bolognese è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.