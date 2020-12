GFVip 5, lite furiosa tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando: volano parole grosse (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Samantha De Grenet si è scagliata contro Stefania Orlando all’interno della casa del GFVip 5. La furiosa lite sarebbe nata da un’incomprensione per una teglia da forno. Però, andando avanti nella discussione, sono venuti fuori i veri motivi del forte astio tra le due regine del reality e il tutto sarebbe da ricondurre ad un episodio accaduto durante la puntata di lunedì scorso, 21 dicembre 2020. Samantha, infatti, non ha regalato l’immunità a Stefania e questa cosa ha portato al duro confronto tra le due. I coinquilini sono rimasti completamente senza parole davanti al loro assurdo comportamento. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5.Desi è scagliata controall’interno della casa del5. Lasarebbe nata da un’incomprensione per una teglia da forno. Però, andando avanti nella discussione, sono venuti fuori i veri motivi del forte astio tra le due regine del reality e il tutto sarebbe da ricondurre ad un episodio accaduto durante la puntata di lunedì scorso, 21 dicembre 2020., infatti, non ha regalato l’immunità ae questa cosa ha portato al duro confronto tra le due. I coinquilini sono rimasti completamente senzadavanti al loro assurdo comportamento. Leggi anche ...

