GF VIP | spunta uno scatto del passato | riconoscete la concorrente da bambina?

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) GF VIP, avete mai visto lada piccola? In questa fotografia aveva pochi mesi di vita…La? E’ una delle concorrenti più chiacchierate al momento: ha preso parte al reality nel giorno d’inizio, insieme ai suoi altri compagni d’avventura. Viso angelico, dolcezza da vendere ed unalle spalle davvero difficile. Avete capito di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : “E questo?”. GF Vip spunta una farmaco sospetto nella casa. Cosa è successo - #questo?”. #spunta #farmaco… - sportli26181512 : Elisabetta Gregoraci mamma orgogliosa: che gol Nathan Falco!: L'ex concorrente del Gf Vip segue da bordo campo una… - infoitcultura : GF Vip, Filippo Nardi e Samantha De Grenet: spunta un retroscena ‘choc’, la rivelazione in diretta - blogtivvu : Tommaso Zorzi fidanzato prima del #GFVip? Spunta il nome di un modello (VIDEO) - Notiziedi_it : Spunta un ex di Tommaso Zorzi: fa il modello e sono stati insieme poco prima del GF Vip (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : VIP spunta

SoloGossip.it

GF VIP, avete mai visto la concorrente da piccola? In questa fotografia aveva pochi mesi di vita...La riconoscete? E' l'attrice!Ma la Hunziker non sarà l’unica primadonna a condividere la scena con Bolle. Infatti tra i tanti ospiti spunta il nome di Miriam Leone. L’ex Miss Italia non è nuova a questa esperienza.