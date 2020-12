GF Vip, Rosalinda Cannavò ha una rivale nella corsa al cuore di Dayane (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una clamorosa voce rimbalza dal Brasile, Dayane Mello avrebbe un rapporto speciale con una modella dal fisico statuario, è lei la rivale più pericolosa di Rosalinda Cannavò nella corsa al cuore della ragazza di Joinville Si avvicina la stretta finale della più lunga edizione del Grande Fratello Vip, un edizione iniziata lo scorso 14 settembre 2020 e che andrà in onda fino all’8 febbraio 2021. Sono in corso gli ultimi posizionamenti e soprattutto le alleanze e la amicizie utili a sostenersi e ad arrivare all’ultimo chilometro della competizione. Il rapporto tra Dayane e Rosalinda Una delle amicizie più solide e più in vista è quella tra la modella brasiliana Dayane Mello e l’attrice ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una clamorosa voce rimbalza dal Brasile,Mello avrebbe un rapporto speciale con una modella dal fisico statuario, è lei lapiù pericolosa dialdella ragazza di Joinville Si avvicina la stretta finale della più lunga edizione del Grande Fratello Vip, un edizione iniziata lo scorso 14 settembre 2020 e che andrà in onda fino all’8 febbraio 2021. Sono in corso gli ultimi posizionamenti e soprattutto le alleanze e la amicizie utili a sostenersi e ad arrivare all’ultimo chilometro della competizione. Il rapporto traUna delle amicizie più solide e più in vista è quella tra la modella brasilianaMello e l’attrice ...

