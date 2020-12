Gf Vip | brutte notizie | annuncio per i giorni di Natale e primo dell’anno

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfonso Signorini ha rivelato delle indiscrezioni sulle feste natalizie durante il programma nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip Secondo quanto rivelato dal direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini, i vipponi non trascorreranno in diretta alcune delle festività di questo periodo. Come è noto ormai da settimane, i coinquilini della casa sono stati informati del fatto che rimarranno tra le mura della casa del GF fino ad i primi di Febbraio. Avvisati per tempo, i concorrenti hanno potuto scegliere se andare via, come hanno fatto ad esempio Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, o se rimanere a trascorrere le feste in diretta TV, come nel caso di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando o Maria Teresa Ruta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) LEGGI ...