'Gf Vip 5', in Casa si festeggia il compleanno di Stefania Orlando (che si commuove per la lettera che le ha scritto Maria Teresa Ruta)

Non sono stati giorni facili per Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. L'ingresso recente della combattiva Samantha De Grenet, ha infatti letteralmente scombussolato la sua permanenza all'interno della Casa più spiata di Italia. Prima, abbiamo visto le due gieffine prese da una discussione al veleno per la gestione delle faccende domestiche, dopo per un tentativo di chiarimento che si è rivelato un flop clamoroso e che ha generato l'effetto contrario di quello sperato. La De Grenet, si è infatti spinta a delle dichiarazioni scioccanti nei confronti della Orlando tanto da infiammare il web che subito ha invocato dei provvedimenti a difesa della conduttrice Rai. Ma il Grande Fratello è fatto di emozioni in continuo contrasto. Dopo tutti i battibecchi di cui è stata protagonista, la ...

