Gf Vip 5, Andrea Zelletta ha dimenticato Natalia Paragoni? I rumors (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Gf Vip 5 è sempre attento alle storie d’amore e non solo a quelle nate nella Casa. I fan in particolare si stanno chiedendo se tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni sia tutto finito. I motivi sono molti, fra cui anche alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini. Il conduttore del Gf Vip 5 si è lasciato infatti sfuggire alcuni rumors su un particolare concorrente, che di fronte alla possibilità di entrare nel reality si sarebbe dichiarato pronto a lasciare la fidanzata. Si tratta davvero di Andrea Zelletta? Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il sospetto grazie alle parole di Signorini Da diverso tempo ormai non si fa che parlare della possibilità che tra Andrea ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Gf Vip 5 è sempre attento alle storie d’amore e non solo a quelle nate nella Casa. I fan in particolare si stanno chiedendo se trae la fidanzatasia tutto finito. I motivi sono molti, fra cui anche alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini. Il conduttore del Gf Vip 5 si è lasciato infatti sfuggire alcunisu un particolare concorrente, che di fronte alla possibilità di entrare nel reality si sarebbe dichiarato pronto a lasciare la fidanzata. Si tratta davvero di, il sospetto grazie alle parole di Signorini Da diverso tempo ormai non si fa che parlare della possibilità che tra...

mahhhcs : @Andrea__Billy @melikesheldon viva le vip dell'arco basso - valen_mess_ : RT @Ri_Ghetto: Ma come e la madre dei suoi figli? URLO #GFvip - infoitcultura : Signorini: “Un concorrente del Gf Vip voleva sfanc***re la fidanzata”, sarebbe Andrea Zelletta - itsGygyyx : RT @Ri_Ghetto: Ma come e la madre dei suoi figli? URLO #GFvip - fabioscannella : Io in estasi per i ragazzi che passeranno il capodanno a cantare sigle con Cristina D’Avena nella casa ?????? Ora il c… -