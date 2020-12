‘Gf Vip 5’, Alfonso Signorini parla del motivo dell’astio tra Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini e della situazione sentimentale di Pierpaolo Petrelli. E sulla possibilità di nuovi ingressi nella Casa… (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ andata in onda ieri una delle consuete puntate di Casa Chi in cui i giornalisti Azzurra della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, con la conduzione di Gilberto Savini hanno intervistato il conduttore del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini e Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda e Gian Amedeo. Il primo a prendere la parola è stato Alfonso che ha ricordato il momento in cui Cristiano Malgioglio ha mangiato una fetta di panettone dopo tanto tempo proprio nel corso dell’ultima puntata del Gf e lo ha definito molto emozionante: “Per Cristiano Malgioglio quello del panettone è stato un bel momento, è stato un modo per sugellare un Natale speciale, aveva un forte valore simbolico perché erano anni che non ne mangiava una fetta“. Il conduttore è poi tornato sull’astio che si è creato ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ andata in onda ieri una delle consuete puntate di Casa Chi in cui i giornalisti AzzurraPenna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, con la conduzione di Gilberto Savini hanno intervistato il conduttore del Grande Fratello Vip 5e Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda e Gian Amedeo. Il primo a prendere la parola è statoche ha ricordato il momento in cui Cristiano Malgioglio ha mangiato una fetta di panettone dopo tanto tempo proprio nel corso dell’ultima puntata del Gf e lo ha definito molto emozionante: “Per Cristiano Malgioglio quello del panettone è stato un bel momento, è stato un modo per sugellare un Natale speciale, aveva un forte valore simbolico perché erano anni che non ne mangiava una fetta“. Il conduttore è poi tornato sull’astio che si è creato ...

