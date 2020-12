Genoa, effetto Ballardini: vittoria alla prima con il nuovo allenatore (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Funziona subito la scossa portata da Davide Ballardini sul Genoa: i rossoblu escono vittoriosi dal Picco nel derby contro lo Spezia Funziona subito la mano di vernice data da Davide Ballardini al malmesso Genoa. I rossoblu con Maran non avevano raccolto quanto meritato forse e Preziosi ha ritenuto necessario richiamare l’allenatore detentore della media punti più alta per i rossoblu. I frutti del lavoro si vedono sin da subito con il ritorno alla vittoria e per giunta in un derby, contro lo Spezia: un rigore di Criscito regala i 3 punti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Funziona subito la scossa portata da Davidesul: i rossoblu escono vittoriosi dal Picco nel derby contro lo Spezia Funziona subito la mano di vernice data da Davideal malmesso. I rossoblu con Maran non avevano raccolto quanto meritato forse e Preziosi ha ritenuto necessario richiamare l’detentore della media punti più alta per i rossoblu. I frutti del lavoro si vedono sin da subito con il ritornoe per giunta in un derby, contro lo Spezia: un rigore di Criscito regala i 3 punti. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Genoa, i bookie non credono all'effetto Ballardini: la quota retrocessione precipita ai minimi stagionali - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Genoa, i bookie non credono all'effetto Ballardini: la quota retrocessione precipita ai minimi stagionali - - pianetagenoa : Genoa, i bookie non credono all'effetto Ballardini: la quota retrocessione precipita ai minimi stagionali -… - vecchiocuore : Comunque se qualche mese fa mi avessero detto che sarei stato teso come una corda di violino per Genoa-Milan non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa effetto Genoa, effetto Ballardini: vittoria alla prima con il nuovo allenatore Calcio News 24 Genoa, effetto Ballardini: vittoria alla prima con il nuovo allenatore

Funziona subito la scossa portata da Davide Ballardini sul Genoa: i rossoblu escono vittoriosi dal Picco nel derby contro lo Spezia ...

Vince AdL: Juve-Napoli si gioca. Ma quando?

Per effetto della decisione, la Juve scivola in classifica di ... giorno in cui la Juve affronterà il Genoa e il Napoli l’Empoli. 2) Di nuovo categoricamente escluso che Juventus-Napoli, finale di ...

Funziona subito la scossa portata da Davide Ballardini sul Genoa: i rossoblu escono vittoriosi dal Picco nel derby contro lo Spezia ...Per effetto della decisione, la Juve scivola in classifica di ... giorno in cui la Juve affronterà il Genoa e il Napoli l’Empoli. 2) Di nuovo categoricamente escluso che Juventus-Napoli, finale di ...