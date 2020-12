Gazidis | «Lavoriamo per costruire un nuovo modello sportivo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), una lunga intervista rilasciata dall’ad del Milan sulla fase di rilancio all’Associated Press, agenzia di stampa internazionale L’amministratore delegato del Milan Ivanha rilasciato una lunga intervista all’agenzia di stampa Associated Press. Queste le sue parole NONOSTANTE TUTTO – «Anche se il club ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni il Milan risplende di luce propria e ha solo bisogno di un po’ di amore e cura». SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – «E’ pericoloso pensare di aver trovato la chiave per il successo e noi certamente non l’abbiamo fatto, siamo in un buon momento, ma sono sicuro che dovremo affrontare momenti difficili. Abbiamo molti giovani con grande personalità, energia e impegno che stanno guidando la squadra». UN– «Stiamo cercando di ...