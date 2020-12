Gattuso: «Teniamoci stretto questo punto, la mia malattia ha influito» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gattuso a Sky: «Siamo arrivati scarichi, stanchi, Lozano ha fatto un miracolo a esserci, ci mancano tanti giocatori, siamo arrivati scarichi fisicamente, ce lo teniamo stretto sto punto. Siamo arrivato in condizioni difficili. Quando mancano giocatori importanti, ti devi inventare qualcosa. Ci sta arrivare scarichi quando giochi ogni tre giorni da quattro mesi. Bisogna avere gambe, i muscoli pronti, testa pronta, in questo momento non siamo pronti. Non sono me stesso da 10-12 giorni. Ai ragazzini dico che la vita affrontata anche quando non ti vedi bene allo specchio. Il problema che ho avuto, ha lasciato strascichi. Ho sentito dire che avevo un mese di vita. Ho una malattia immune, miastenia, è la terza volta in dieci anni che mi è preso. Passerà. Sarò più bello il più presto possibile. I giocatori ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020)a Sky: «Siamo arrivati scarichi, stanchi, Lozano ha fatto un miracolo a esserci, ci mancano tanti giocatori, siamo arrivati scarichi fisicamente, ce lo teniamosto. Siamo arrivato in condizioni difficili. Quando mancano giocatori importanti, ti devi inventare qualcosa. Ci sta arrivare scarichi quando giochi ogni tre giorni da quattro mesi. Bisogna avere gambe, i muscoli pronti, testa pronta, inmomento non siamo pronti. Non sono me stesso da 10-12 giorni. Ai ragazzini dico che la vita affrontata anche quando non ti vedi bene allo specchio. Il problema che ho avuto, ha lasciato strascichi. Ho sentito dire che avevo un mese di vita. Ho unaimmune, miastenia, è la terza volta in dieci anni che mi è preso. Passerà. Sarò più bello il più presto possibile. I giocatori ...

