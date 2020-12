Gattuso: “Squadra stanca, teniamoci stretto questo punto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato il pareggio del suo Napoli, contro il Torino ai microfoni di Sky: “Siamo arrivati scarichi, stanchi e con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’allenatore del Napoli, Gennaro, ha commentato il pareggio del suo Napoli, contro il Torino ai microfoni di Sky: “Siamo arrivati scarichi, stanchi e con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

realvarriale : Pienamente accolto il ricorso di @sscnapoli dal Collegio di Garanzia del Coni. #JuveNapoli dovrà giocarsi sul camp… - ferrotobb : @glaucus84 @SpudFNVPN E che guarda caso non c’è la squadra, si è dovuto riesumare Llorente è colpa di Gattuso, ma d… - eleinadotisopse : Gattuso l'ha buttata in caciara con sta storia dell'occhio ma sinceramente stasera sono affranto, squadra di mollit… - FerdinandoC : @zerogradiK @raffamad81 @XIIIr3d Se una squadra molla, la responsabilità è comunque in panchina. Poi sulla personal… - Luckyluciano971 : RT @jo19N26: Perché Gattuso ha palesato due limiti: quello personale(per ora non è in grado di allenare un certo tipo di squadra)e colletti… -