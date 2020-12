Gattuso: «La squadra risente della mia malattia. Ci teniamo stretto questo pareggio» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: queste le parole del tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino. Queste le parole del tecnico del Napoli. MATCH – «Che cos’è mancato? Non è mancato nulla. Siamo arrivati stanchi e scarichi con tanti giocatori stanchi. Ci mancano tanti giocatori, siamo fisicamente scarichi. Ci teniamo stretto questo punto, si poteva fare qualcosa in più ma bisogna capire in che condizioni siamo arrivati. Devo sempre inventarmi qualcosa perchè mancano giocatori importanti. Quando giochiamo ogni tre giorni ci sta essere stanchi, ora recuperiamo energie e andiamo avanti» malattia – «Bisogna avere gambe e muscoli pronti. Sono 10-12 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rinoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ilcontro il Torino: queste le parole del tecnico del Napoli Rinoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ilcontro il Torino. Queste le parole del tecnico del Napoli. MATCH – «Che cos’è mancato? Non è mancato nulla. Siamo arrivati stanchi e scarichi con tanti giocatori stanchi. Ci mancano tanti giocatori, siamo fisicamente scarichi. Cipunto, si poteva fare qualcosa in più ma bisogna capire in che condizioni siamo arrivati. Devo sempre inventarmi qualcosa perchè mancano giocatori importanti. Quando giochiamo ogni tre giorni ci sta essere stanchi, ora recuperiamo energie e andiamo avanti»– «Bisogna avere gambe e muscoli pronti. Sono 10-12 ...

