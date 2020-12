Gasperini: 'Atalanta presuntuosa, l'abbiamo buttata via' (Di giovedì 24 dicembre 2020) BOLOGNA - " Per come è andata la gara è un brutto risultato , avevamo dominio assoluto e una rimonta non era prevedibile. Poi ci hanno messo il cuore e l'hanno pareggiata. Noi abbiamo avuto tante ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 dicembre 2020) BOLOGNA - " Per come è andata la gara è un brutto risultato , avevamo dominio assoluto e una rimonta non era prevedibile. Poi ci hanno messo il cuore e l'hanno pareggiata. Noiavuto tante ...

ZZiliani : Scusi #Gasperini, il #Chiesa che crocefisse dopo un Fiorentina-Atalanta è lo stesso che gioca ora nella Juve e di c… - sportli26181512 : Gasperini: '#Atalanta presuntuosa, l'abbiamo buttata via': Il tecnico dopo la rimonta del Bologna: 'Niente faceva p… - calciomercatoit : ?? #Atalanta, #Gasperini annuncia l’acquisto di #Maehle - atalantagese : RT @DiMarzio: Le parole di Gasperini al termine di #BolognaAtalanta - zazoomblog : Bologna-Atalanta Gasperini: “Dominato per tutta la gara risultato brutto. Mercato? Siamo in tanti la rosa…” -… -