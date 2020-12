Galli: 'Medici no vax indegni'/ 'Obiettivo 70% italiani immunizzati entro metà 2021' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «I Medici No Vax sono indegni» : Massimo Galli non usa mezzi termini ai microfoni di Quotidiano.net . L'infettivologo del Sacco sarà tra i primi sanitari in Italia a sottoporsi al vaccino anti-Covid ed ha sottolineato la necessità di non perdere tempo: «Nessun eroismo, è una scelta ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «INo Vax sono» : Massimonon usa mezzi termini ai microfoni di Quotidiano.net . L'infettivologo del Sacco sarà tra i primi sanitari in Italia a sottoporsi al vaccino anti-Covid ed ha sottolineato la necessità di non perdere tempo: «Nessun eroismo, è una scelta ...

