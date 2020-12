Galli a medici e infermieri: “Non vogliono fare il vaccino? Cambino mestiere” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Professor Galli non usa mezzi termini parlando di quei medici e quegli infermieri che non vogliono fare il vaccino anti covid. Il prossimo 27 dicembre sarà il primo giorno di vaccinazione anti covid in Italia. Un traguardo a cui si è arrivati con fatica e facendo dei sacrifici. Tuttavia non tutte le persone sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Professornon usa mezzi termini parlando di queie quegliche nonilanti covid. Il prossimo 27 dicembre sarà il primo giorno di vaccinazione anti covid in Italia. Un traguardo a cui si è arrivati con fatica e facendo dei sacrifici. Tuttavia non tutte le persone sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Galli: 'Medici che non vogliono vaccinarsi cambino pure mestiere' - fanpage : Galli: “Se Medici e infermieri non vogliono farsi il vaccino covid cambino mestiere” - myrtamerlino : Per il Prof. #Galli i medici che non vogliono vaccinarsi 'dovrebbero fare un passo indietro e cambiare mestiere...'… - Moixus1970 : RT @catlatorre: Il professor Galli: 'Se medici e infermieri non vogliono vaccinarsi, cambino mestiere'. Una frase, poche parole del tutto… - alessandropopy : RT @catlatorre: Il professor Galli: 'Se medici e infermieri non vogliono vaccinarsi, cambino mestiere'. Una frase, poche parole del tutto… -