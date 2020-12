Fratelli Caputo, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, tutto sulla nuova fiction di Canale 5 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fratelli Caputo è la nuova fiction di Canale 5 che prenderà il via questa sera, mercoledì 23 dicembre, a partire dalle 21:25. La serie tv, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia Film Commission, è un’inedita fiction/commedia ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri. Fratelli Caputo, stasera in tv: trama della nuova serie di Canale 5 Ecco qualche anticipazione sulla trama. Fratelli Caputo è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri: Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è ladi5 che prenderà il via questa sera, mercoledì 23 dicembre, a partire dalle 21:25. La serie tv, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia Film Commission, è un’inedita/commedia ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri.in tv:dellaserie di5 Ecco qualche anticipazioneè la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri: Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono dopo ...

