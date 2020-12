Fratelli Caputo prima puntata: trama e anticipazioni 23 dicembre 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fratelli Caputo prima puntata. Mercoledì 23 dicembre 2020 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Fratelli Caputo cast La regia è di Alessio Inturri. Il cast è composto da Nino Frassica, Cesare Bocci, Aurora Quattrocchi, Anna Teresa Rossini, Sara D’Amario, Giorgia Boni, Riccardo de Rinaldis, Riccardo Antonaci. Fratelli Caputo è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono per la prima ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020). Mercoledì 23arriva inserata su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Di seguitodell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGcast La regia è di Alessio Inturri. Il cast è composto da Nino Frassica, Cesare Bocci, Aurora Quattrocchi, Anna Teresa Rossini, Sara D’Amario, Giorgia Boni, Riccardo de Rinaldis, Riccardo Antonaci.è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono per la...

antoniogenna : TV – Su Canale 5 la miniserie “Fratelli Caputo” --> - RRRRiccobene : @ninofrassicaoff Il gatto e la volpe: come i fratelli Caputo??? - ViteAnto : RT @ninofrassicaoff: CARE AMICI oggi pubblico 4 foto come faccio ormai da 44 anni. Sono foto che mi piacciono, vediamo se piacciono a voi e… - zazoomblog : Fratelli Caputo dove vedere le puntate in tv streaming e replica - #Fratelli #Caputo #vedere #puntate… - Notiziedi_it : Fratelli Caputo su Canale 5, la nuova serie con Cesare Bocci e Nino Frassica: trama, cast e puntate -