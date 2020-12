Fratelli Caputo: le anticipazioni della prima puntata del 23 dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa sera, mercoledì 23 dicembre 2020, va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 la prima puntata di Fratelli Caputo, la nuova serie tv che ci accompagnerà per quattro puntate durante tutte le festività natalizie, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Si tratta della storia del rapporto di amore e odio tra due fratellastri, Nino e Alberto, che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Fratelli Caputo in onda stasera, 23 dicembre 2020. Tuto quello che c’è da sapere sulla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa sera, mercoledì 232020, va in onda inserata su Canale 5 dalle 21.20 ladi, la nuova serie tv che ci accompagnerà per quattro puntate durante tutte le festività natalizie, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Si trattastoria del rapporto di amore e odio tra due fratellastri, Nino e Alberto, che si conoscono per lavolta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Vediamo insieme lediin onda stasera, 232020. Tuto quello che c’è da sapere sulla ...

