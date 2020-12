Fratelli Caputo | anticipazioni puntata in onda mercoledì 23 dicembre su Canale 5

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)delladella nuova fiction inda232020 alle 21:40 su5. Nel suo ritorno alle serate fiction,5 continua con la messa indi quelle messe in cantina a fermentare da più di un anno.232020 su5 debutterà la nuova fiction, diretta da Alessio Inturri con Nino Frassica e Cesare Bocci tra i protagonisti. L’appuntamento con la nuova fiction è per le 21:40 circa su TV8. La prima stagione diè prodotta dalla casa di produzione Ciao Ragazzi! e con Apulia Film Comission ed ...

Fratelli Caputo anticipazioni trama fiction in onda stasera su Canale 5 puntata mercoledì 23 dicembre. Dove in streaming online, repliche ...Le puntate della fiction Fratelli Caputo andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5 ...