Fratelli Caputo, al via la serie con Nino Frassica e Cesare Bocci: cast e anticipazioni prima puntata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nino Frassica e Cesare Bocci sono i protagonisti di Fratelli Caputo, la nuova serie, prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia FilmCommission, al via mercoledì 23 dicembre in prima serata su Canale 5. Una inedita serie comedy ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri che racconta la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono per la prima volta a distanza di cinquant'anni. Fratelli Caputo, sinossi Nino e Alberto sono entrambi figli di Calogero ...

