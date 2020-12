Frasi simpatiche | ecco le migliori di oggi 23 Dicembre

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)– È sempre il momento giusto per una risata, sempre il momento buono per strappare un sorriso. Soprattutto in quest periodo così complicato abbiamo bisogno di ridere e di sdrammatizzare. Ed alloraper voi qualche frase simpatica che strappa un sorriso. Ma che razza di mondo stiamo lasciando alla REGINA ELISABETTA? Ho così pochi soldi che dopo aver fatto il saldo al Bancomat è uscita la scritta “CARTA o STAI?”. Se corressi al parco come corro al citofono quando arriva il fattorino della pizza, sarei nella nazionale di atletica. Le coppie più celebri della storia: 5) Dante e Beatrice. 4) Romeo e Giulietta. 3) Renzo e Lucia. 2) Adamo e Eva. 1) Pigiama e Divano. Come va la dieta? – Bene, sto evitando tutto ciò che fa ingrassare – Tipo? – La bilancia. Giornal.it.