Frasi divertenti sul Natale 2020 | ecco le migliori di oggi 23 Dicembre

Frasi divertenti sul Natale 2020 – Questo Natale che ci apprestiamo a vivere è unico, e noi tutti ci auguriamo anche il solo. Quest'anno è stato molto difficile per tutti noi, ognuno di noi ha attraversato mille difficoltà. Viveremo il Santo Natale nel massimo di rispetto di tutti, perché siamo consapevoli che in molte famiglie questo Natale a causa del Covid ci saranno dei posti vuoti. Cerchiamo però ora di cambiare registro e di vedere qualche frase divertente su questo Natale che ci apprestiamo a vivere. Piatto forte del Natale 2020: il tampone con le lenticchie. Almeno quest'anno a Natale se regaliamo una tuta o un pigiama andiamo sul sicuro. Pasqua con chi vuoi. Natale con chi

