Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 23 Dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Frasi della buonanotte – buonanotte! In questi giorni pre natalizi così frenetici è giunto il momento di rilassarsi un attimo e di godere di un po’ di pace. Anche questa giornata volge al termine ed è bello trovare il tempo per augurare la buonanotte a qualcuno di speciale. Vediamo insieme le migliori Frasi per augurare la buonanotte. Odio dirti buonanotte quando vorrei parlarti fino all’alba.(Anonimo) buonanotte a chi osa, a chi spera, a chi crede che il meglio deve ancora venire. A chi preferisce provarci piuttosto che avere un rimpianto. A chi si addormenta chiudendo gli occhi… ma mai il cuore.(Anonimo) “buonanotte”. Non è solo un augurio; è essere lì, anche quando non sei qui. È chiudere gli ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020)! In questi giorni pre natalizi così frenetici è giunto il momento di rilassarsi un attimo e di godere di un po’ di pace. Anche questa giornata volge al termine ed è bello trovare il tempo per augurare laa qualcuno di speciale. Vediamo insieme leper augurare la. Odio dirtiquando vorrei parlarti fino all’alba.(Anonimo)a chi osa, a chi spera, a chi crede che il meglio deve ancora venire. A chi preferisce provarci piuttosto che avere un rimpianto. A chi si addormenta chiudendo gli occhi… ma mai il cuore.(Anonimo) “”. Non è solo un augurio; è essere lì, anche quando non sei qui. È chiudere gli ...

