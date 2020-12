Frasi del buongiorno | ecco le migliori di oggi 23 Dicembre

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)delè l’antivigilia di natale, dovremmo trovarepersone sempre più buone perché lo spirito natalizio entra in ognuno di noi. Per noi è consuetudine scambiarci il, ed anchelo facciamo. Vediamo leper augurare. C’è sempre un giorno speciale che ci aspetta, basta saperlo cercare.! La vita è fatta di tanti nuovi giorni: tutti da inventare, tutti da vivere, tutti da godere.! Confrontati, ma sii sempre gentile. Discuti, ma abbi sempre il rispetto. Sopporta, ma non abbassarti mai per nessuno. Accetta la critiche, ma mai le imposizioni. Ama, ma soprattutto amati. ...