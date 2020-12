Francia, spara sui gendarmi dopo una lite domestica: tre vittime (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A Saint-Just in Francia un uomo ha sparato sui gendarmi intervenuti a casa sua dopo una lite domestica con la moglie: il bilancio è di tre vittime. Notte di sangue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A Saint-Just inun uomo hato suiintervenuti a casa suaunacon la moglie: il bilancio è di tre. Notte di sangue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

peppe844 : RT @Ticinonline: Spara sui poliziotti: ne uccide tre e ne ferisce un quarto #puydedôme #francia - tonygamblerII : RT @Ticinonline: Spara sui poliziotti: ne uccide tre e ne ferisce un quarto #puydedôme #francia - live_palermo : Francia, uomo spara e uccide tre gendarmi: ricercato - Il_Vitruviano : Per saperlo, in Francia si spara nuovamente. Tre morti e un ferito attualmente anche se non sembra il tipico attent… - NewsMondo1 : Francia, uomo spara contro gerdarmeria: 3 morti. Gli agenti erano stati allertati dalla moglie dell’aggressore… -