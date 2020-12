Francia, intervengono per una lite familiare, tre agenti uccisi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23, tre agenti francesi sono stati uccisi da un uomo a Puy-de-Dôme, nella Francia centrale, in seguito a un intervento per una lite familiare tra l’assassino e la moglie. La moglie aveva preso rifugio sul tetto per evitare le violenze dell’uomo. L’uomo ha poi dato fuoco alla casa. I tre gendarmi rimasti uccisi dai colpi di arma da fuoco sono Arno Mavel (21 ans), Cyrille Morel (45 ans) e Remi Dupuis (37 ans). L’assassino si è poi dato alla fuga. Secondo quanto riporta Le Parisien l’uomo è stato ritrovato morto questa mattina. >> Muore Claude Brasseur a 84 anni: l’attore era il padre di Sophie Marceau nel Il Tempo delle Mele Francia: tre agenti uccisi da un folle Tre gendarmi sono rimasti ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23, trefrancesi sono statida un uomo a Puy-de-Dôme, nellacentrale, in seguito a un intervento per unatra l’assassino e la moglie. La moglie aveva preso rifugio sul tetto per evitare le violenze dell’uomo. L’uomo ha poi dato fuoco alla casa. I tre gendarmi rimastidai colpi di arma da fuoco sono Arno Mavel (21 ans), Cyrille Morel (45 ans) e Remi Dupuis (37 ans). L’assassino si è poi dato alla fuga. Secondo quanto riporta Le Parisien l’uomo è stato ritrovato morto questa mattina. >> Muore Claude Brasseur a 84 anni: l’attore era il padre di Sophie Marceau nel Il Tempo delle Mele: treda un folle Tre gendarmi sono rimasti ...

Tragedia a Puy-de-Dome, nel centro della Francia, dove tre agenti sono stati uccisi nell'intervento per una lite familiare ...

Il killer dei gendarmi è stato trovato morto

CLERMONT-FERRAND - L'uomo di 48 anni che ha sparato sui gendarmi nel dipartimento del Puy-de-Dôme, in Francia, è stato ritrovato morto. Lo ha comunicato pochi minuti fa il ministro dell'Interno Gérald ...

