Francia | il marito ha ucciso gli agenti intervenuti

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'uomo è attualmente in fuga. La polizia ha circondato la zona per individuare il 48enne. Lite in famiglia, donna chiama la polizia: 3 morti e casa incendiata su Notizie.it.

Una grave lite in famiglia è sfociata in una vera e propria strage. Nella zona centrale della Francia, vicino Puy-de-Dome, i militari sono interventi in seguito a una violenza diatriba domestica. Al l ...Tre agenti della Gendarmerie intervenuti per sedere una lite sono stati uccisi a Saint-Just: morto anche l'uomo che ha innescato il tutto ...