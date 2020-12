"Fortunato di potermi vaccinare subito. La terza ondata arriverà"

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 30 aprile, consegnando una sorta di primissimo bilancio dei due mesi passati “a contatto col virus”, in corsia a curare i malati di Covid ricoverati all’ospedale di Cremona dove lavora come primario del reparto di Malattie infettive, Angelo Pan disse ad HuffPost: “Una schifezza così non l’avevo mai vista”. Si era ancora nella prima, poi è arrivata la seconda e quello che ha visto ha rafforzato quella valutazione. Anche per questo, ora che il 27 dicembre si vaccinerà, tra i primi medici in Lombardia a farsi iniettare il vaccino di Pfizer BioNTech, l’infettivologo, “60 anni e un rischio intermedio di ammalarmi, se non fosse che sto a stretto contatto con gli ammalati”, si sente “a poter usufruire di questa opportunità, che rappresenta, appunto, una grande chance per cominciare a lasciarsi alle spalle questo incubo. Un bellissimo ...