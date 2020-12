Fortnite Mobile di nuovo negli store Google e Apple? La strategia per il ritorno

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uno degli elementi che ha permesso adi espandere a dismisura la propria community è stato senza dubbio l’assenza di barriere per la sua fruizione. L’approdo su praticamente tutte le piattaforme (da gioco e non) esistenti ha incrementato in maniera esponenziale il numero di giocatori. Dalle console al PC, passando per i dispositivi(smartphone e tablet), non c’era davvero scusa per non provare almeno una volta il Battle Royale. A meno che quest’ultimo non rientrasse nei propri personalissimi gusti in fatto di videogiochi. Una situazione che è parzialmente cambiataultimi tempi, con Epic Games e i colossi del calibro diche sono entrati in conflitto. Una diatriba che ha portato alla rimozione del gioco dai varidedicati, con la ...