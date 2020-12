Formazioni ufficiali Roma-Cagliari | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledi, partita valida per la quattordicesima giornata di. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 23 dicembre nella cornice dello stadio Olimpico. Dopo il ko di Bergamo contro l’Atalanta, la squadra cerca tre punti contro gli uomini dell’ex Di Francesco. Sportface.it vi terrà compagnia nel pre partita con ledei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.