Fonseca gode | ' Il terzo posto? La mia Roma ci ha sempre creduto | altri meno'

(Di giovedì 24 dicembre 2020) soddisfatto Paulo, anche se per conquistare il successo contro il Cagliari ha dovuto soffrire fino alla fine. "Era importante vincere. Anche la sfida di oggi ha dimostrato che non ci sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca gode

La Gazzetta dello Sport

Paulo Fonseca si gode il terzo posto in classifica alle spalle di Milan e Inter, anche se la vittoria contro il Cagliari non è stata facile. "Dobbiamo lottare fino alla fine per i tre punti. Abbiamo a ...Fonseca non ha mai convinto in pieno la nuova proprietà e ... è indubbio che le rispettive società si aspettavano di più da Liverani e Mihajlovic ma ad oggi godono ancora della fiducia e possono ...