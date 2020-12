Fondi, Natale e solidarietà: 320 chili di prodotti locali per i bisognosi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continua la gara di solidarietà volta a lenire le difficoltà dei bisognosi della città di Fondi. L’ultima donazione è arrivata questa mattina dalla Coldiretti: otto pacchi di generi alimentari del peso di 40 chili l’uno. A ritirare a Latina il maxi carico solidale, facendo le veci del sindaco Beniamino Maschietto e dell’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino impegnati in una visita al centro diurno Magicabula, sono stati Santina Trani e Arcangelo Peppe. Olio, salumi, latte, pelati, formaggi, succhi di frutta: i migliori prodotti delle aziende locali sono stati confezionati e preparati per la distribuzione, già in corso, a cura delle parrocchie di Fondi. L’assessore agli Affari Generali e al Settore Demoanagrafico Santina Trani e il consigliere Arcangelo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continua la gara divolta a lenire le difficoltà deidella città di. L’ultima donazione è arrivata questa mattina dalla Coldiretti: otto pacchi di generi alimentari del peso di 40l’uno. A ritirare a Latina il maxi carico solidale, facendo le veci del sindaco Beniamino Maschietto e dell’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino impegnati in una visita al centro diurno Magicabula, sono stati Santina Trani e Arcangelo Peppe. Olio, salumi, latte, pelati, formaggi, succhi di frutta: i miglioridelle aziendesono stati confezionati e preparati per la distribuzione, già in corso, a cura delle parrocchie di. L’assessore agli Affari Generali e al Settore Demoanagrafico Santina Trani e il consigliere Arcangelo ...

