Fondazione Carisal | un bando per promuovere la cultura e l’impresa

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ on line l’Avviso pubblico relativo ai Percorsi laboratoriali di co-working: “e Impresa”, organizzati nell’ambito del Progetto “La Biblioteca vive nel quartiere”, cofinanziato dal Ministero per i Beni e le Attivitàli e per il Turismo e realizzato in partenariato con il Comune di Salerno, soggetto capofila. C’è tempo fino alle ore 17 del 8 gennaio 2021 per inviare la domanda di partecipazione allaCassa di Risparmio Salernitana. I destinatari delle attività sono 20 giovani dai 18 ai 45 anni fortemente motivati. L’Avviso con tutti i requisiti di partecipazione, il facsimile di domanda ed il calendario degli incontri laboratoriali sono disponibili sui siti web: www..it e www.comune.salerno.it Le attività di co-working, in forma ...