Foggia, festa di laurea privata in sala Teatro nonostante restrizioni Covid: diventa virale foto-selfie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Foggia - È diventa virale sui social la foto di una festa di laurea scattata nella prestigiosa sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia il 12 dicembre, quando la città e altri 19 comuni pugliesi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020)- Èsui social ladi unadiscattata nella prestigiosaFedora delGiordano diil 12 dicembre, quando la città e altri 19 comuni pugliesi ...

Pino__Merola : Covid: virale sui social festa privata in sala Teatro Foggia - Ilikepuglia : Foggia, festa di laurea nella sala del teatro Giordano: il selfie diventa virale - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: Al @teatro_giordano di #Foggia la festa privata 'proibita' in piena pandemia #Covid19 per la laurea di un amico del si… - LaGazzettaWeb : Foggia, festa di laurea privata in sala Teatro nonostante restrizioni Covid: diventa virale foto-selfie - AnsaPuglia : Covid: virale sui social festa privata in sala Teatro Foggia. Laureato amico sindaco festeggia mentre città era zon… -